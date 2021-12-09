Müge Anlı'daki Emine Karayılan kocasından ve altınlarından olmuştu! İtiraflar geldi emniyet harekete geçti Emine ile Ayşe birbirine girdi

Müge Anlı'ya çıkan Emine Karayılan hem kocasından hem altınlarından olmuştu... İtiraflar geldi, Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul eden dolandırıcılık büro amirliği harekete geçti. Milyoner olma hayali ile dağılan bir hayat... 26 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Karayılan Gaziantep'ten geldiği ve akrabası tarafından dolandırıldığı bilgisini verdi. Eşinden gizlice altın birikimlerini akrabasına ve onun sevgilisine veren Karayılan, hem altınlarından hem de kocasından oldu. Doğumdan hemen önce eşinin terk ettiği Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı canlı yayınında yüzleşti, gergin anlar yaşandı.