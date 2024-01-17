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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 11:02 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 11:10

Müge Anlı’da Mehmet Al Özdemir’in acı sonu!

Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi kayıp ihbarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler eşi Meryem'in üzerine çevrilirken, kayıplara karışan Meryem bugün ortaya çıktı. Müge Anlı, yapılan otopsi sonucunda Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiğinin kesinleştiğini söyledi. Anlı, olaya dair sıcak gelişmeleri aktararak, ekiplerin olay yerindeki meyve ve sebzelerin cesedin yaban hayvanları tarafından parçalanması için konmuş olabileceği üzerinde durduğunu belirtti. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...

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