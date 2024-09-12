Müge Anlı'da kan donduran olay! İsmail Demir'in cansız bedeni kuyuda bulundu! Katil en yakını çıktı

36 yaşındaki iki çocuk babası İsmail Demir'den aylardır haber alınamıyordu. Demir'in ailesi soluğu Müge Anlı'da alırken, en yakın arkadaşı Hamdullah Önen de yayına çıkmıştı. Önen, İsmail Demir'in yasa dışı işlere karıştığını ve tutuklanmamak için kaçtığını ifade etmişti. Kaybı büyük şüphe uyandıran İsmail Demir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Genç adamın kaybının 140. gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cenazesi ayağına taş bağlı halde bir kuyuda bulundu. Demir'i öldüren kişi ise en yakını çıktı. İşte detaylar...