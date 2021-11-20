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Kadir inanır hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı! Felç kalma ihtimali var

Kadir inanır hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı! Felç kalma ihtimali var
20.11.2021 22:15 - Son Güncelleme: 20.11.2021 22:35
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Son Dakika Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber geldi. Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. Ünlü sanatçı, ambulansla Denizli’ye götürüldü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

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Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. Ünlü sanatçı, ambulansla Denizli'ye götürüldü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak yüzde 80 felç kalma riski olduğu belirtildi.

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