Son Dakika Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber geldi. Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. Ünlü sanatçı, ambulansla Denizli’ye götürüldü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
Son Dakika Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber geldi. Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. Ünlü sanatçı, ambulansla Denizli’ye götürüldü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. Ünlü sanatçı, ambulansla Denizli'ye götürüldü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.
İnanır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak yüzde 80 felç kalma riski olduğu belirtildi.