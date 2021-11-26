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Müge Anlı, Rahmi Özkan'ı kahreden haberi duyurdu: 'Nurlar içinde yatsın beni de evine çağırmıştı...'

Müge Anlı, Rahmi Özkan'ı kahreden haberi duyurdu: 'Nurlar içinde yatsın beni de evine çağırmıştı...'
26.11.2021 11:10
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Müge Anlı, Rahmi Özkan'ı kahreden haberi duyurdu. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 14 sezondur Atv ekranlarında birbirinden ilginç konuları ele alıyor, ekip arkadaşları Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ile faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, bugün Atv canlı yayınında Rahmi Özkan'ın ablası Melahat Güney'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Sabah elde edilen kahreden haber üzerine Rahmi Hoca bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına katılamadı.

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