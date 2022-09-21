Müge Anlı "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri" dedi ortalık yıkıldı! Yüksel Arıcı'nın son haline bakın, o şimdi 59 yaşında... Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin Pala'sı, "Sadece ölüler görür" cümlesi ve gözünden hiç çıkarmadığı güneş gözlüğü ile hafızalara kazınmıştı... Aylardır Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında araştırılan Radyocu DJ Gezgin cinayeti konusunda Fatma Karadağ'ın suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz hakkında "Hep gözlüğüyle gezer. 'Sadece ölüler görür' diyordu" cümlesi sonrası Müge Anlı'nın "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri gibi" benzetmesiyle son hali merak edilen başarılı oyuncu Yüksel Arıcı gündeme bomba gibi düştü.