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Müge Anlı eşine canlı yayında seslenmişti! Merve'yi kandıran üfürükçü Adem Önal'ın kirli çamaşırları ortaya döküldü: "Kedi derisi, cinsel güç artırıcı..."

Müge Anlı eşine canlı yayında seslenmişti! Merve'yi kandıran üfürükçü Adem Önal'ın kirli çamaşırları ortaya döküldü: "Kedi derisi, cinsel güç artırıcı..."
22.02.2023 13:29

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Müge Anlı eşine canlı yayında seslenmişti! Merve'yi kandıran üfürükçü Adem Önal'ın kirli çamaşırları ortaya döküldü. Beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini yitiren Merve, Müge Anlı'dan yardım istedi. Genç Merve ve annesinin iddiaları tüyler ürpertirken, polis tarafından araması olan üfürükçü Adem Önal'ın eşi Müge Anlı canlı yayınında bildiği her şeyi anlattı, o üfürükçünün tüm foyası ortaya çıktı. Yeniden görme vaadi veren üfürükçüye 260 bin TL kaptırdıklarını belirten anne - kız, polis memuru olan akrabalarının da bu işin içinde olduğunu iddia etmesinin ardından aynı bilgi üfürükçünün eşinden de geldi. İşte Müge Anlı'ya çileden çıkaran dolandırıcılık hikayesi...

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"KEDİ DERİSİ, CİNSEL GÜÇ ARTIRICI..."

Müge Anlı eşine canlı yayında seslenmişti! Merve'yi kandıran üfürükçü Adem Önal'ın kirli çamaşırları ortaya döküldü:.

'ÖLDÜRDÜKLERİ KEDİ TÜYÜ VE DERİSİ İLE KIZIMIN GÖZÜNÜ AÇACAKLARDI'

21 Şubat günü Müge Anlı 'eşim emniyet müdürü biliyorsunuz, kendisine de duyurmak istiyorum' dedi o iddialarla küplere bindi!"3 yıl önce şiddetli baş ağrısı ile Zeytinburnu'nda bir hastaneye götürdüm. Gözünün tam görmediğini söyledi kızım doktor da hemen nöroloji görmesi lazım dedi ve tümör çıktı beyninde. Acil ameliyata alındı.""Gözleri ameliyattan sonra gördü ertesi gün de tümör ameliyatına girdi çıktı, çocuk ağlıyor. Gözünün kaybı hepten gitti." diyen Naime Hanım, kızı Merve'nin gözlerinin yeniden görmesi için çaresiz kaldığını ve akrabası olan polis memuru Habib Bey'in aracılığı ile bir üfürükçüye kandığını ileri sürdü."Öte dünyadan getirdim" dediği kolyeler ve kedi tüyü ve derisi ile beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini yitiren Merve'nin gözlerinin açılacağını ileri süren üfürükçü Adem'le ilgili iddialar Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

MÜGE ANLI EŞİNE SESLENDİ

Kedi tüyünü gören Müge Anlı, "Biliyorsunuz benim eşim de emniyet müdürü bu işlerle de ilgileniyor buradan kendisine de duyurmak istiyorum. Gerçekten kedi kesilsin diye getiren bir polis memuru olduğna inanmak istemiyorum ama, o bu işlere de bakıyor ayrıca polislerin bu hayvanları koruyup kollamak için de bir birimleri var. Aklım almıyor" dedi."2 yavru 2 de ana vardı. 4'ü de siyahtı ama Adem Ünal birini kesti kömürlükte. Onun tüyünden kızımın gözüne ilaç yapacakmış. kedi derisiyle de gözü birden açılacakmış" diyen anne, açıklamalarıyla şaşkına çevirdi.Yaşananların ardından bir göz hastanedesinden Merve için güzel haber geldi.Zor günler yaşadığını ifade eden Merve'nin tedavisi ve tüm masraflarının karşılanacağı bilgisi geldi.İddialarla çılgına dönen Müge Anlı ise Adem denen üfürükçünün araması olduğunu ve görenlerin mutlaka emineyete araması gerektiğini söylerken polis memuru olan kuzenle ilgili de gerekli araştırmaların yapılacağını duyurdu.22 Şubat günü ATV canlı yayınında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'ya bağlanan üfürükçü Adem Önal'ın eşi her şeyi anlattı. Aranan Adem Önal'ın eşi Fatma Hanım, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı ve o üfürükçünün kirli çamaşırlarını teke tek ortaya döktü. "Haftanın 2-3 günü Mervelerde kaldığını söylüyordu. Ben kaç kere doktorun açamadığı gözü sen nasıl düzelteceksin derdim.""Bir kitap var o kitapta kedi derisi yazdığı için o da onu kullanıyor.""Cinsel güç arttırıcı ilaç da yapıyordu. Ben kendim yaptım diyor meyve suyu alıyor suyla karıştırıp veriyordu." "Ben annemdeyken Habib denen şahısla bize gelip gidiyordu, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu." dedi.

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