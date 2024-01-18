SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 13:02 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 13:20

Mehmet Ali Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! İncelemeye alındı! Katil aile içinden birisi

Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni dağlık bir alanda bulundu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler ise eşi Meryem ve ailesinin üzerine çevrildi. Öte yandan Mehmet Ali'nin cenazesinin yanında bulunan meyve, sebzeler, reyhan bitkisi ve kasa dikkat çekti. Ekipler, bu meyve ve sebzelerin yaban hayvanları tarafından cesedin parçalanması için konulmuş olabileceği üzerinde dururken, yayını ihbar kabul eden savcılık, olay yerinde bulunan meyve kasasını incelemeye aldı. Ayrıca Meryem'in kuzeni Seyhan'ın Mehmet Ali'nin cenazesinin bulunduğu yerde oturduğu ortaya çıktı. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
🔴 A SPOR CANLI YAYIN ⚽ ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 🏆 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN FULL İZLE ▶️
17.01.2024Çarşamba
🔴 A SPOR CANLI YAYIN ⚽ GAZİANTEP - BODRUMSPOR MAÇI 🏆 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN FULL İZLE ▶️
17.01.2024Çarşamba
Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
17.01.2024Çarşamba
Müge Anlı’da Mehmet Al Özdemir’in acı sonu!
17.01.2024Çarşamba
Mehmet Ali Özdemir cinayete kurban gitmiş! Müge Anlı şaştı kaldı! ''Böyle bir olayı ilk kez görüyorum! Vahşet!'' | Videolu Haber
17.01.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Pakistan’dan İran’a misilleme! Terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı! 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti 01:15
Pakistan'dan İran'a misilleme!
18.01.2024Perşembe
CHP medyası Halk TV’de İYİ Partili Rıdvan Uz’a 15 vekil hatırlatması! Şirin Payzın’dan skandal sözler! 03:30
Şirin Payzın'dan skandal sözler!
18.01.2024Perşembe
Ümraniye’de 3 katlı bina çöktü! Bina çökme anı videosu izle! | SON DAKİKA HABERLER 00:27
Ümraniye'de 3 katlı bina çöktü! Bina çökme anı kamerada!
18.01.2024Perşembe
Esra Erol eşi Ali Özbir’e nasıl aşık olduğunu anlattı Bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum ilk görüşte aşık oldum 00:46
Eşine olan aşkını anlattı!
18.01.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA