Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 100. bölüm 2. fragmanına Osman Bey'in "Ben başlayan bir savaşa dahil olmam! Ama savaş başlatırım!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

'KURULUŞ OSMAN' SEZONA REKORLARLA BAŞLADI

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', yeni sezonunun ilk bölümüyle reytinglerin zirvesinde başladı. Kuruluş Osman, Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

ANİMASYONLAR ÜÇ AYDA HAZIRLANDI

Kuruluş Osman'ın 99. bölümünde yer alan ve büyük ilgi gören 1300'lü İstanbul animasyon görüntüleri için 50 kişilik animasyon ekibi, üç ay boyunca çalıştı.

Kuruluş Osman'da ilk kez 1300'lü yılların İstanbul görüntüleri Türk televizyonlarında seyirciyle buluşurken, animasyon ekibi tarafından hazırlanan görüntülerde Galata Kulesi, Ayasofya, Haliç ve Tarihi yarımada gibi İstanbul'un simgeleri dönemine uygun olarak yapıldı. Bu dijital görüntülerde ayrıca Arena, Saray, İmparatorluk, şehir merkezi, sokaklar ve evler gibi yapılar yer aldı.

YENİ DEKORLAR

Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonu için 250 kişilik sanat ekibi tarafından 1300'lü yılların Roma mimarisine uygun bir arena inşa edilirken, Osman Bey'in Konağı, Marmara Hisarı, Yenişehir Şehri ve Türk Beyi Obası gibi yeni mekanlar da dekorlar arasına eklendi.

OSMAN BEY'E DEV BİR BEY KONAĞI

Osman Bey'e 5.000 metrekarelik devasa bir konak yapıldı. 5000 metrekarelik konak; 2 kattan ve ahşap bir yapıdan oluşurken, her detayıyla 1300'lü yıllar Türk mimarisi temel alınarak hazırlandı. Konağın üst katında 3, alt katında 2 oda ve 1 mutfak bulunuyor. Aynı zamanda avlusu bulunan konağın dışarıdaki odalarla beraber toplamda 15 odası mevcut.

ARENA

1300'lü yıllar Roma mimarisine göre inşa edilen arena, 3.000 metrekareden oluşuyor. Arenanın alt bölümünde ayrıca zindanlar, koridorlar ve dövüşçüler için odalar bulunuyor.

MARMARA HİSARI

Diziye yeni eklenen mekanlardan biri olan Marmara Hisarı, 5.000 metrekareden oluşuyor. İçinde kale, surlar, iç odalar ve bir de Tekfur Sarayı yer alan askeri garnizon, 1300'lü yılların Roma mimarisi örnek alınarak yapıldı.

YENİŞEHİR

Osman Bey'in fethedip başkent yaptığı Yenişehir, toplamda 10.000 metrekareden oluşuyor. 10.000 metrekareden oluşan Yenişehir Şehri'ne yeni sokaklar, tüccar dükkanları, evler, pazar yeri ve şehir meydanı gibi alanlar eklendi.

TÜRK BEYİ OBASI

Kayı Obası ve Turgut Bey obasına dördüncü sezonda yeni bir Türk Beyi Obası eklendi. Yeni oba 5.000 metrekarelik alanda 30 çadırdan oluşurken obada ayrıca yaşam alanları da inşa edildi.