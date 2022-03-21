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Konut sektöründe KDV sadeleştirmesi! Ev fiyatlarını düşürecek düzenlemede sona gelindi

Konut sektöründe KDV sadeleştirmesi! Ev fiyatlarını düşürecek düzenlemede sona gelindi
21.03.2022 09:56

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Ev almak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği son dakika haberi geldi. Gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe de KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığınca tamamlandı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak yeni model Başkan Erdoğan'a sunulacak. Tüketici ve sektörden gelen taleplerle devreye girecek ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak. İşte ev almak isteyenlerin beklediği müjdeli haberin detayları.

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