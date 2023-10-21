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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 15:58 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 16:14

​Kızılcık Şerbeti fragman izle!​ Kızılcık Şerbeti 36. bölüm 1. fragman videosu yayınlandı!

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen ve Sıla Türkoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin merakla beklenen 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, Pembe ve Abdullah'ın aldığı karara şahit olacaklar. Mihri'nin İbrahim ile görüşmesine izin vermemekte ısrar eden Nursema, bu durumu düzeltmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Diğer yandan, Umut, ailesine karşı çıkarak önemli bir adım atıyor. Umut ve Nursema, ailelerine rest çekiyor. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı!

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