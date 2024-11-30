Kim Milyoner Olmak İster'e hikayesiyle damga vuran yarışmacı! 300 bin TL'lik Osmanlı sorusunda bakın ne yaptı

ATV'nin her bölümüyle ilgi gören yarışması Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, yarışmaya katılan Mücahit Kandemir hayat hikayesi ve başarılı performansıyla geceye damga vurdu. Karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki Osmanlı sorusunda yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Hem Oktay Kaynarca'nın hem de izleyenlerin gönüllerini fethetti. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...