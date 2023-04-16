RAMAZAN İMSAKİYE
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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru herkesi şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru herkesi şaşırttı!
16.04.2023 22:44

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ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Deveyi ıhtırıp geliyorum diyen biri ne yapacağını söylemiş olur?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

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