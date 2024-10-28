Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusunda elendi! Aceleci yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster bu haftaki bölümü de yine izleyicilerini ekran başına toplayarak beğenisini kazandı. Milyoner’de bu hafta da başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan 5. yarışmacı İlayda Kutevu ilk üç soruya kolayca yanıt verdi. Dördüncü soruda ise telefon jokerini kullanan Kutevu bu soruyu da doğru yanıtlayarak beşinci soruya geçti. Yarışmacının beşinci soruda karşısına çıkan ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi. Kim Milyoner Olmak İster’e damgasını vuran o soruda yarışmacının cevabı bakın ne oldu? İşte yarışmadaki o anlar!