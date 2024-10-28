SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusunda elendi! Aceleci yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi
Haberler Televizyon Videoları

Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusunda elendi! Aceleci yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024, 01:09 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024, 01:24

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster bu haftaki bölümü de yine izleyicilerini ekran başına toplayarak beğenisini kazandı. Milyoner’de bu hafta da başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan 5. yarışmacı İlayda Kutevu ilk üç soruya kolayca yanıt verdi. Dördüncü soruda ise telefon jokerini kullanan Kutevu bu soruyu da doğru yanıtlayarak beşinci soruya geçti. Yarışmacının beşinci soruda karşısına çıkan ‘İstiklal Marşı’ sorusunda elendi. Kim Milyoner Olmak İster’e damgasını vuran o soruda yarışmacının cevabı bakın ne oldu? İşte yarışmadaki o anlar!

SIRADAKİ VİDEO
Bir Gece Masalı 9. bölüm 2. fragmanı: ‘’Sen hiç yalancı bahar gördün mü?’’
26.10.2024Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o soruda joker kullandı Oktay Kaynarca çileden çıktı!
26.10.2024Cumartesi
Karadut 6. bölüm fragmanı yayınlandı
24.10.2024Perşembe
Bir Gece Masalı 9. bölüm fragmanı: Boris aslında çok uzakta olan birisi değil
23.10.2024Çarşamba
Kuruluş Osman 168. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
22.10.2024Salı
Bunlar da Var
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın telaşı! 02:44
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın telaşı!
27.10.2024Pazar
Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti? 00:59
Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar
26.10.2024Cumartesi
Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu’yu konuşturmadı! Çok sert tepki: Yazıklar olsun sana 01:10
"Yazıklar olsun sana"
27.10.2024Pazar
İsrail’de otobüs durağına kamyonlu saldırı! MOSSAD ve ordu karargahının yanı başı 02:09
İsrail'de otobüs durağına kamyonlu saldırı!
27.10.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA