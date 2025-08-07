PODCAST CANLI YAYIN

Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusunda çift cevap jokerini kullandı! Galatasaray Spor Kulübünün tarihindeki ilk amblem, ağzında futbol topu olan hangi hayvanın bir tasviriydi? sorusunda elendi...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümü nefesleri kesti! Yarışmacı 200 bin TL'lik soruya kadar başarılı bir şekilde gelirken, Galatasaray Spor Kulübünün tarihindeki ilk amblem, ağzında futbol topu olan hangi hayvanın bir tasviriydi? sorusunda çift cevap joker hakkını kullanmasına rağmen elendi.

