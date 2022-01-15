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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Cumhuriyet ve Atatürk sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Cumhuriyet ve Atatürk sorusu
15.01.2022 09:44

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Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Hasan Bülent Onaran isimli yarışmacıya sorulan "Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edilmiştir?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. Peki, Milyoner'de sorulan 'Atatürk' sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

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