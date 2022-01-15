Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de sordu: Dikkat çeken Cumhuriyet ve Atatürk sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Hasan Bülent Onaran isimli yarışmacıya sorulan "Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edilmiştir?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. Peki, Milyoner'de sorulan 'Atatürk' sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
15.01.2022 01:11
- Son Güncelleme: 15.01.2022 01:22
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmanın son bölümünde Hasan Bülent Onaran isimli yarışmacıya sorulan "Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edilmiştir?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı.
İşte sorunun cevabı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...