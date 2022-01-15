Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de sordu: Dikkat çeken Cumhuriyet ve Atatürk sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmanın son bölümünde Hasan Bülent Onaran isimli yarışmacıya sorulan "Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edilmiştir?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı.