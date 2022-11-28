KAR GELİYOR... İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı ''Yoğun bekliyoruz'' diyerek tarih verdi!

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşların arama motorlarından ''hava durumu'' aratmaları bir hayli arttı. Peki; Önümüzdeki günlerde havalar nasıl olacak? Soğuk havalar etkisini yitirecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Konunun detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir anlattı. Özdemir; Dünya durumuna bir baktığımızda Ocak-Şubat-Mart aylarında kar yağışını bekliyoruz. İstanbul için tahminler doğrultusunda aralık ayının sonları ve ocak ayı başlarında aralıklı olarak kar yağışı bekliyoruz. Kar yağışları bizi kuraklığa karşı rahatlatacaktır.'' dedi. İşte Meteoroloji uzmanının son dakika hava durumu açıklaması...