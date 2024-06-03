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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 00:26 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 00:29

İZLE I Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvendi yarışmadan elendi! İşte o anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'nin beğeniyle izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her zaman olduğu gibi 2 Haziran Pazar günü de izleyicisiyle bugün yeniden buluştu. Bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Muhammer Safa Karapınar, joker kurbanı oldu. Seyirciye güvenip cevap veren yarışmacı 5 bin TL ile yarışmaya veda etti. İşte 2 Haziran'da Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...

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