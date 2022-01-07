Yılbaşı gecesi konakladıkları apartın sahibiyle kavga eden iki kişi, Şişhane sokaklarında apart sahibinin arkadaşları tarafından silahla vuruldu. Apart sahibi ve arkadaşları, araçla Eyüpsultan'daki ormanlık alana götürdüğü iki arkadaşı, boyunlarına kadar mezara gömerek olay yerinden ayrıldı. Mezardan çıkan Ahmet Ç., yarı baygın haldeki arkadaşı Muhammet Ç.'yi de mezardan çıkarttıktan sonra ikilinin yardımına yoldan geçen jandarma yetişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mezardan çıkarılan genç adam, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

39 yaşındaki Ahmet Ç., 36 yaşındaki arkadaşı Muhammet Ç. ile birlikte İstanbul Beyoğlu'ndaki bir apartta ikamet ediyordu. İki arkadaş ile apart sahibi Abdullah A. arasında 31 Aralık günü akşam saatlerinde, önce kira parası meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Ardından ikili arasında Ahmet Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks marka bir saatle ilgili tartışma başladı. İddiaya göre Ahmet Ç., saatini emanete bırakmış, bunu öğrenen Abdullah A. emanetçiden bu saati satın almıştı. Taraflar arasındaki tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. İkili, apart sahibini darp edip, olay yerinden ayrıldı.

KENDİ MEZARLARINI KAZDIRDILAR

İki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane civarında gezerken, gri renkli bir araç Ahmet ve Muhammet'in yanına geldi. Araçta apart sahibi ve onun arkadaşı Mücahit B., Fırat A., Güven E. vardı. Yine iddiaya göre Mücahit B., silahla iki arkadaşı ayağından ve omzundan vurduktan sonra araca aldı.

Abdullah A., aracı Eyüpsultan'da ormanlık alana sürdü. Dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah, mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü. Abdullah A. ve arkadaşları aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iki arkadaşı ölüme terk etti.

YARALI YOĞUN BAKIMDA

Ahmet mezardan çıkmayı başarırken, isabet eden kurşunlar nedeniyle Muhammet kendisinden geçti. Ahmet arkadaşını da mezardan çıkarttıktan sonra, caddeye doğru yürümeye çalışırken yolda jandarma ekiplerini gördü. Ekipler, iki arkadaşı hastaneye götürdü. Ahmet Ç. tedavi edilirken, ağır yaralanan Muhammet Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.