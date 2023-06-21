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İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI MI? En düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alır, nasıl hesaplanır?

İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI MI? En düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alır, nasıl hesaplanır?
21.06.2023 18:52

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Son dakika haberine göre, asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok ödeme ve ücret kaleminde değişiklik yaşandı. Bir kişinin işsiz kaldığı dönemde geçimini sağlamak için devlet tarafından sağlanan sosyal yardım işsizlik yardımı Asgari ücretin artmasıyla yeniden güncellendi. Peki, İşsizlik maaşı arttı mı? İşsizlik maaşı kaç TL oldu 2023? En düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alır, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

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MİLYONLARIN heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek.

1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor.

İşsizlik maaşı halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.

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