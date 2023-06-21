MİLYONLARIN heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek.

1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor.

İşsizlik maaşı halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.