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Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda vizyona girdi! Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda FRAGMANI İZLE

Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda vizyona girdi! Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda FRAGMANI İZLE
30.09.2022 11:23

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Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda FRAGMANI İZLE! Minika ekranlarının sevilen çizgi dizisi Hızlı Ayaklar, yepyeni çizgileri ve eğlenceli hikayesiyle sinemaseverlerle buluşuyor. "Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda" Harun Can ve Çetin Altay’ın eşsiz seslendirmeleri ve Ferman Akgül ile maNga’nın müzikleriyle hazırlandı.

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MinikaGO ekranlarının en sevilen çizgi dizilerinden Hızlı Ayaklar, 2 yıl süren bir çalışmanın ardından Minika'nın yapımcılığı ve Türk Telekom'un katkılarıyla beyaz perdeye taşınıyor. Sıradan bir hayat sürerken, girdiği Yetenek Tarama Testi ile hayatı değişen Ali'nin hikayesini izlediğimiz Hızlı Ayaklar çizgi dizisi ilk günden itibaren Minika izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şimdi ise yepyeni çizgileri, macera dolu hikayesi ve renkli karakterleriyle sinemaseverlerle buluşacak.

Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' nın ilgi çekici hikayesi şöyle;
Kendi branşında yıldız adayıyken yaşadığı sakatlık sonucu sporu bırakmak zorunda kalan Ali pistlere veda edip bir spor mağazasında çalışmaya başlar. Ancak eski hocası Akif'in mağazaya gelmesiyle Ali'nin hayatı birden değişir. Akif Hoca, Karadeniz'de yaşayan ve Ali'nin spora geri dönmesini sağlayabilecek tek kişiden bahseder. Ali hem kendi potansiyelini keşfetmek hem de herkesi küçümseyen, dönemin yıldız sporcusu Justin Carter'a meydan okumak için İstanbul'dan Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına heyecan verici bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk onun hayal ettiğinden çok daha çetin ve öğretici olacaktır. İstanbul'a geri döndüğünde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Artık Ali'nin tek amacı milli formayı giymek, Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaktır. Minika'nın yapımcılığında, Çağrı Cem Bayraklı tarafından yönetilen film, 60 kişilik ekip tarafından hazırlandı.

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