Haberler Televizyon Videoları HAVA DURUMU | Meteoroloji 2 güne dikkat çekti! Donacağız! Kuvvetli geliyor | 1 Aralık 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji 2 güne dikkat çekti! Donacağız! Kuvvetli geliyor | 1 Aralık 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji 2 güne dikkat çekti! Donacağız! Kuvvetli geliyor | 1 Aralık 2022 hava durumu
01.12.2022 09:43

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Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. 5 günlük hava durumu raporunu yayımlayan Meteoroloji Perşembe ve Cuma günü kuvvetli yağışın etkili olacağını söyledi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük raporunda yağışların Perşembe ve Cuma günü yurt geneline yayılacağı ortaya çıktı. Bugün (1 Aralık Perşembe) Antalya, Mersin, Aydın ve İzmir 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı verildi.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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