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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024, 11:55 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 12:00

Hasan Çelik cinayetinde gelişme! Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Katil cezaevine gönderildi

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in şüpheli kaybı için ailesi geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya başvurmuştu. Çelik'in aracını satmaya çalışan kişilerden şüpheli Yasin Tıraş, cinayeti itiraf etti ve kuzeni Mert tarafından Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü söyledi. Şüpheli Yasin'in Hasan Çelik'in parasıyla sevgilisine bilgisayar aldığı, bungalov evde tatil yaptığı ortaya çıkarken, Çelik'in cansız bedeninin de yakıldığı öğrenildi. Anlı, Tıraş'ın 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Çelik'in yeğeni Hülya ise Şerife'nin bu işte parmağı alabileceğine işaret etti. Anlı'ya mesaj gönderen Mert'in abisi Ramazan'ın ifadesi ise olaya yeni bir boyut kazandırdı. İşte detaylar...

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