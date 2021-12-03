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''Film gibi'' Müge Anlı hüngür hüngür ağladı! Canlı yayında stüdyoyu terk edip destek çağrısında bulundu!

''Film gibi'' Müge Anlı hüngür hüngür ağladı! Canlı yayında stüdyoyu terk edip destek çağrısında bulundu!
03.12.2021 12:58
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Müge Anlı hüngür hüngür ağladı! Boşanma arifesinde kaybolan 2 çocuk annesi Sevda Kılıç, günler sonra Müge Anlı canlı yayınında ailesi ile konuştu. Metruk bir binada bulunan ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ifade edilen Sevda Kılıç'ın durumu hem ailesini hem de Müge Anlı'yı derinden sarstı. "Kurbanlık koyun gibiydim, her şeyi istemeden kabul ettim, bunlar bana ağır geldiği için de kaçtım. Benim anne olmaya, insan olmaya ihtiyacım var, kendime ihtiyacım var. Kimse kararlarımı sorgulamasın." diyen Sevda Kılıç için Müge Anlı canlı yayına ara verip stüdyoyu terk etti ve yetkililerle bağlantı kurarak yardım çağrısında bulundu. Yaşanılanlar karşısında kendini tutamayan Anlı canlı yayında hüngür hüngür ağladı. İşte izleyenleri ekran başına kilitleyen film gibi yayın...

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Müge Anlı, Sevda Kılıç'ı buldu gözyaşları içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım istedi! "Elimizde tutamıyoruz yardım edin"

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