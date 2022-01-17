Muğla Seydikemer'de deprem... AFAD'dan yapılan açıklama göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak bildirildi. İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi
Muğla Seydikemer'de deprem... AFAD'dan yapılan açıklama göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak bildirildi. İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi
AFAD'dan yapılan açıklama göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin bilgiler, "Büyüklük : 4.3 (Mw) Yer : Akdeniz, 25.45 km. Seydikemer (Mugla) Tarih-Saat : 17.01.2022, 01:16:18 TSİ Enlem : 36.3418 N Boylam : 28.8228 E Derinlik : 7.14 km" olarak sıralandı.
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.17 01:16:17 36.3548 28.7910 25.1 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.16 23:54:05 40.1378 24.3828 10.9 -.- 3.1 2.7 YUNANISTAN İlksel
2022.01.16 23:29:15 35.2483 25.2920 15.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.16 23:11:25 35.3568 25.3285 17.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.16 23:09:40 35.1860 25.2998 4.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.16 22:56:48 40.0155 24.4213 3.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.16 22:55:07 40.0362 24.4263 9.9 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.16 22:50:34 40.0262 24.3790 11.0 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel
2022.01.16 22:45:06 40.0448 24.3558 16.3 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel
2022.01.16 22:41:44 40.0342 24.3980 9.8 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN İlksel
2022.01.16 22:11:40 39.1765 39.2350 3.8 -.- 2.1 -.- SARISALTIK-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2022.01.16 21:44:36 40.0388 24.3960 10.0 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel
2022.01.16 21:36:49 39.8380 41.8222 11.2 -.- 1.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.01.16 21:29:27 40.0330 24.4198 11.1 -.- 4.0 4.2 YUNANISTAN İlksel