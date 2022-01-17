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Fethiye deprem son dakika! Muğla Seydikemer 4.3 ile sallandı! (Marmaris Dalaman Denizli Aydın)

Fethiye deprem son dakika! Muğla Seydikemer 4.3 ile sallandı! (Marmaris Dalaman Denizli Aydın)
17.01.2022 01:27 - Son Güncelleme: 17.01.2022 01:32

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Muğla Seydikemer'de deprem... AFAD'dan yapılan açıklama göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak bildirildi. İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi

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AFAD'dan yapılan açıklama göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin bilgiler, "Büyüklük : 4.3 (Mw) Yer : Akdeniz, 25.45 km. Seydikemer (Mugla) Tarih-Saat : 17.01.2022, 01:16:18 TSİ Enlem : 36.3418 N Boylam : 28.8228 E Derinlik : 7.14 km" olarak sıralandı.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.01.17 01:16:17 36.3548 28.7910 25.1 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.16 23:54:05 40.1378 24.3828 10.9 -.- 3.1 2.7 YUNANISTAN İlksel

2022.01.16 23:29:15 35.2483 25.2920 15.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.16 23:11:25 35.3568 25.3285 17.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.16 23:09:40 35.1860 25.2998 4.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.16 22:56:48 40.0155 24.4213 3.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.16 22:55:07 40.0362 24.4263 9.9 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.16 22:50:34 40.0262 24.3790 11.0 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel

2022.01.16 22:45:06 40.0448 24.3558 16.3 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel

2022.01.16 22:41:44 40.0342 24.3980 9.8 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN İlksel

2022.01.16 22:11:40 39.1765 39.2350 3.8 -.- 2.1 -.- SARISALTIK-HOZAT (TUNCELI) İlksel

2022.01.16 21:44:36 40.0388 24.3960 10.0 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel

2022.01.16 21:36:49 39.8380 41.8222 11.2 -.- 1.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.16 21:29:27 40.0330 24.4198 11.1 -.- 4.0 4.2 YUNANISTAN İlksel

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