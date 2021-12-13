Slavia Prag hangi ülke takımı? Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu.

Konferans Ligi play-off ilk maçları 17 Şubat 2022'de rövanşları ise bir hafta sonra oynanacak. Fenerbahçe play-off'taki rakibini elemesi durumunda son 16'daki rakibiyle 25 Şubat'taki eşleşmede karşı karşıya gelecek. Peki Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadrosunda kim var?

Slavia Prag hangi ülkenin takımı?

SK Slavia Prag, Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.