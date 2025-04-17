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Fatih’in cenazesine Rabia’yı neden istemiyorlar? | VİDEO
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Fatih'in cenazesine Rabia'yı neden istemiyorlar? | VİDEO

Giriş Tarihi: 17.04.2025 20:10:49 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:11:20

22 yaşındaki Fatih Aydın, ailesi tarafından 7 Temmuz 2024'te kayıp olarak bildirilmişti. O tarihten bu yana Fatih Aydın'ı bulmak için başlatılan çalışmalar, Esra Erol'un programına da taşınmış, ailesi çeşitli iddialarla gündeme gelmişti. Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından cansız bedenin kimliği tespit edildi. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin, 9 ay önce kaybolan Fatih Aydın'a ait olduğu kesinleşti. Bugün canlı yayında ise sıcak gelişmeler yaşandı. Anne Rabia'nın cenazeye katılması istenmezken amca Necmettin, "Fatih'i sen öldürdün!" tepkisinde bulundu.

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