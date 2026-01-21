Evli adamı alıkoyduğu söylenilen kadından Müge Anlı'da ezber bozan savunma: "Ablalık yapıyorum" | VİDEO
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren "Nail Yüce" olayı patlak verdi! Ailesinin "evli kadın tarafından alıkonuluyor" dediği Nail Yüce ve iddiaların odağındaki Rabia Hanım canlı yayına bağlandı. Aralarındaki ilişkiyi "Ben sadece ablalık yapıyorum" sözleriyle savunan Rabia Hanım'ın o açıklamaları ve stüdyodaki gergin anlar haberimizde.
İsmail-Yeter Yüce çifti, İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası oğulları Nail Yüce'nin bir kadın tarafından kandırıldığı ve alıkonulduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Anne Yeter Yüce'nin söylediğine göre parasız kalan Nail Yüce, çevresindeki herkesten para ister duruma gelmişti. Nail Yüce ve iddialarda adı geçen Rabia Hanım canlı yayına bağlandı. Aralarında gönül ilişkisi olmadıklarını söyleyen Rabia Hanım, "Ben ona ablalık yapıyorum" dedi.