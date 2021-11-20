Evleniyorlar mı? Kerem Bürsin'den Hande Erçel ilişkisi hakkında olay sözler: ''Uzun bir yolumuz var''

Yeni projeler için senaryo okumaya devam eden Kerem Bürsin, önceki gün Etiler Da Mario'daydı.







Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaşan Bürsin, Can Yaman ile kıyaslanmasıyla ilgili, "Ben rekabet olarak görmüyorum.







Hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ediyoruz" dedi.







Hande Erçel'le mutlu bir birlikteliği olan ve sürekli haklarında "Evleniyorlar" iddiaları ortaya atılan Bürsin, şu sözlerle şaşırttı:







"Biz şuan ilişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işler, kariyer planlamamız var. Oralara geçmek için daha çok uzun bir yolumuz var."







Bürsin'in sözleri "Hande ile yakın zamanda evlilik planı görünmüyor" dedirtti.