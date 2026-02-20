PODCAST CANLI YAYIN
Sivas'taki acı kaza kamerada! Teravih yolundaki kaynana - gelin dehşeti

Sivas'ta birlikte teravih namazına gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'ın hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde birlikte Ali Muhtar Camisi'ne gitmek isteyen kaynana ve gelininin yolun ortasına kadar geldiği sırada, cadde üzerinden gelen F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarpmasıyla savruldukları anlar yer aldı.

Video - Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız
Nevşehir'de acı veda: Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldıran imam fenalık geçirdi
[İzle] Karaman’da korkunç görüntü: 2 ölü | Video
Kuruluş Orhan 16. bölüm fragmanı

