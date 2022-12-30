"TAMPONUNUZA LAVANTA YAĞI DAMLATIN"

Ezmeci, "Lavanta yağını tampona damlatıp cinsel organınıza koyduktan sonra ilişkiye girin. Hürrem Sultan da böyle yapmış." tavsiyesinin ardından sosyal medyada linç yedi.

"ŞİKAYET EDECEĞİM"

Kadınları yanlış yönlendirdiği ve kendi ürünlerini satmak için sağlık dışı tavsiyelerde bulunduğu belirtilen Ezmeci'ye birçok kişiden tepki yağdı. Kullancılar gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını söylerek kızgınlıklarını dile getirdiler.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci 1 Ağustos 1986 doğumludur. 2005 yılında Tutku Dalmaz ile evlenmiş, çift 2015 yılında boşanmıştır.

İşte sosyal medyadan Esra Ezmeciye gelen tepkiler...

"Bu nasıl psikolog? Dilek defteri satıyor, arkadaşını etiketle kolye kazan diyor... Yetmiyor; lavanta yağını tampona damlatıp vajinanıza koyun, ilişkiye öyle girin diyor. Hürrem böyle yapmış Adını verdiği lavanta, yasemin vs yağı da satıyormuş. Psikoloji bilimi adına utandım. Pes!"

"Psikolog olduğu iddia edilen Esra Ezmeci, lavanta yağını tampona damlatıp vajinanıza koyun demiş. Ablacım, vajina hakkında bilgini istersen bir jinekolog ile görüşüp arttırsaydın. Sen saçma iki ürün satacaksın diye, anlamsızca tavsiyeler verme!"

"Model aynı model meslekler değişiyor ama tavır, yaklaşım hep aynı. bir şekilde cafcaflı bir influence imaji ile bol görsel bol gaz bol populist laflar. Sosyal medyanın ulaşabilme imkanı ile her meslek grubu için genel bir tarza dönüşmeye başladı bu tipler."