RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol'da Volkan herkesin önünde söz verdi!

Esra Erol'da Volkan herkesin önünde söz verdi!
03.04.2023 19:36

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına konuk olan 23 yaşındaki Aleyna Ordukaya, resmi nikahlı eşi Volkan Ordukaya’nın 25 Mart’ta ortadan kaybolduğunu belirterek yardım istedi. 1 yaşındaki çocuğunun devlet korumasında olduğunu dile getiren Aleyna, hamileliğinde 2,5 ayı geride bıraktığını belirterek yaşadıklarını anlattı. Biyolojik annesini 22 yaşında bulan Aleyna, babasının madde bağımlısı olduğunu belirterek ailesinin arkasında durmadığını söyledi. Esra Erol, hikayesiyle filmleri aratmayan Aleyna için “Bu kadar yükü nasıl taşımış” ifadelerini kullandı. İşte Aleyna Ordukaya’nın yürek yakan hikayesi...

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