Esenyurt son dakika yangın haberi! 18 katlı rezidansta yangın! İlk görüntüler geldi: Mahsur kalanlar var!

Esenyurt son dakika yangın haberi! İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta yangın çıktı. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Esenyurt son dakika yangın haberi! İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta yangın çıktı. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Pencere ve balkonlara çıkanlar yardım bekledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.