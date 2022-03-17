Emniyet ekipleri Müge Anlı stüdyosunda! Köyün su deposuna yılan atan Fatma Bekar canlı yayında...

Müge Anlı'daki Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi! 71 yaşındaki Dursun Zehir'den 5 aydır haber yok. Çarşıya gitmek için evden çıktı bir daha haber alınamadı. En son sahil yoluna doğru yürüdü ve ardından kayıplara karıştı yaşlı adam... Hareketleri ile şüphe çeken torun ve annesi Fatma Bekar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Köyün su deposuna yılan attığı ve öfke kontrolü olmadığı iddia edilen Fatma Bekar, kavga ettiği mahalle sakinleri tarafından şikayet edildi. Müge Anlı canlı yayınında Dursun Zehir'in kız kardeşi Fatma Bekar, emniyet ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Dursun Zehir olayı nedir? İşte detaylar...