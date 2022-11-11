Ekrem İmamoğlu adaylıktan vazgeçmiyor: İBB Başkanı adayı olmak istiyorum dediğimi hiç duydunuz mu?

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa adayını henüz belirleyemezken CHP'nin içindeki adaylık savaşı da kızışıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylığını dayatsa da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ya İYİ Parti yarafından ya da söz konusu isimlerin yaptıkları hamlelerle yeniden gündeme geliyor.

OLAY GÖNDERME: 6'LI MASA, CHP VE İYİ PARTİ'Yİ TEMSİL EDİYORUM

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yayın organlarından Halk TV'nin canlı yayınına konuk olan İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulundu.



Ekrem İmamoğlu isminin 6'lı masayı, CHP'yi, İYİ Parti'yi ve bir siyasi anlayışı temsil ettiğini iddia ederek "İstanbul'daki ve Türkiye'deki bütün muhalif duruşları temsil ediyorum" şeklinde konuştu.







"FARKLI MEKANİZMALARLA SÜRECİN İÇERİSİNDEYİM"

2023 seçimlerine giderayak farklı mekanizmalarla sürecin içinde olduğunu net bir şekilde ifade eden İmamoğlu, kendini 'altılı masanın en çalışkan neferi' olarak tanımlayarak "Benimle bilgisini paylaşan başka partililerin yetkilileriyle konuşuyorum. Teknik çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

YENİ BOMBAYI PATLATTI

Bu ifadeler açık bir adaylık göndermesi olarak yorumlanırken İBB Başkanı yeni bir bomba daha patlattı.

Bugün yine CHP'ye yakın Fox TV'ye katılan Ekrem İmamoğlu kendisine Halk TV'de yaptığı açıklamalar sorulunca yine 'aday değilim' demedi ve sürecin parçası olduğunu söyledi.

'İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAK İSTİYORUM' DEDİĞİMİ HİÇ DUYDUNUZ MU

İmamoğlu, "İBB Başkanı adayı olmak istiyorum dediğimi hiç duydunuz mu? Bu bir süreç" dedi.

İmamoğlu, "Benim İBB Başkanı adayı olmak istediğimi hiç duydunuz mu. Böyle bir şey denmez bir süreç bu. Kaldı ki bir altılı masa var. Buna önderlik yapmış Kemal Kılıçdaroğlu var. Tarihin kalın harflerle yazılıp gururla okuyacağımız iki insan var. Diğeri Meral Akşener. Nefer dediğiniz nedir koşan, didinen." ifadeleriyle yeni bir adaylık mesajı verdi.

Sadece kendisinin nefer olmadığını aynı şekilde Ankara ve İzmir belediye başkanlarının da nefer olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Biz şu ana ülkemizin geleceğini en sağlıklı şekilde hazırlayacak olan o altılı masayı diri tutacak sahadaki işlemleri yapmakla sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu son olarak "Türkiye'de 2023 yılında değişimin var olması için bu sürece kendini adamış birisiyim." ifadeleriyle de bu iddiasını yineledi.

İmamoğlu "Benim adayım doğal olarak partimin genel başkanıdır" dese de sonuna bir 'ama ' ekleyerek "Süreç 6'lı masanın ortaya koyacağı ortak iradedir." dedi.