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Ekin Gökçe cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı'ya çağrıda bulunup isim verdi! Cinayet şüphelisi yakalandı!

Ekin Gökçe cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı'ya çağrıda bulunup isim verdi! Cinayet şüphelisi yakalandı!
30.11.2021 12:55 - Son Güncelleme: 30.11.2021 12:55
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Müge Anlı'ya çağrıda bulundu, bir de isim verdi! Ekin Gökçe'nin cinayet şüphelisi arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekin Gökçe'nin en son telefonda görüştüğü Tolga A., yakalandığı sırada Müge Anlı'ya, 'Müge abla bu mevzuyu çözsün ben öldürmedim' diyerek çağrıda bulundu bir de isim verdi. Ekin Gökçe'nin sevgilisi Ebubekir'in adını veren şüphelinin sözlerinin ardından Müge Anlı Atv canlı yayınında ölen kadının sevgilisine bağlandı ve 'silah' detayı kafa karıştırdı. İşte detaylar...

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Müge Anlı, Adana Emniyeti'nin soruşturma yaptığını, dün akşam saatlerinde cinayet şüphelisi Tolga Avcı'nın cezaevi arkadaşının evinde gözaltına alındığını, Tolga Bey'in "Ebubekir yüzünden kendisine sıktı, ben öldürmedim" dediğini aktardı ve alkışları Adana Emniyeti'ne gönderdi.

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