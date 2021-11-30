Ekin Gökçe cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı'ya çağrıda bulunup isim verdi! Cinayet şüphelisi yakalandı!

Müge Anlı'ya çağrıda bulundu, bir de isim verdi! Ekin Gökçe'nin cinayet şüphelisi arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekin Gökçe'nin en son telefonda görüştüğü Tolga A., yakalandığı sırada Müge Anlı'ya, 'Müge abla bu mevzuyu çözsün ben öldürmedim' diyerek çağrıda bulundu bir de isim verdi. Ekin Gökçe'nin sevgilisi Ebubekir'in adını veren şüphelinin sözlerinin ardından Müge Anlı Atv canlı yayınında ölen kadının sevgilisine bağlandı ve 'silah' detayı kafa karıştırdı. İşte detaylar...