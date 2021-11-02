EDHO bugün var mı? 2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bulunuyor mu? EDHO 200!

2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. EDHO'nun yeni sezon için geri sayım devam ederken bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi hakkında EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu salı var mı? soruları araştırılıyor. İşte son gelişmeler...
2 KASIM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI!
06: 00 Baş Belası
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Greenland: Son Sığınak - TV'de ilk!
22: 40 Kalp Yarası 18.Bölüm
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Dolayısıyla bu akşam EDHO'nun yeni bölümü yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
EDHO KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI
Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli
Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli
Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli
Uğur Yücel - Ağa Dayı
Turgay Tanülkü - Şahin Ağa
Levent Ülgen - Efraim
Ragıp Savaş - Aziz
Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı
Ceren Benderlioğlu - Ömür Çakırbeyli
Engin Benli - Yaman Korkmaz
Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli
Hüseyin Avni Danyal - Tufan
Sevil Akı Saner - Emine İspirli
Tardu Flordun - Kaan
Eren Vurdem - Yakup
Burcu Binici - Deniz
Serdar Deniz - Civan
Sevinç Kıranlı - Hatice Kalkandere
Hazım Körmükçü - Barış
Nurseli İdiz - Anna
Yosi Mizrahi - Tamer
Alara Turan - Yıldız
Gözde Okur - Mine