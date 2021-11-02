EDHO bugün var mı? 2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bulunuyor mu? EDHO 200!

2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. EDHO'nun yeni sezon için geri sayım devam ederken bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi hakkında EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu salı var mı? soruları araştırılıyor. İşte son gelişmeler...

2 KASIM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI!

06: 00 Baş Belası

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Greenland: Son Sığınak - TV'de ilk!

22: 40 Kalp Yarası 18.Bölüm

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Dolayısıyla bu akşam EDHO'nun yeni bölümü yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

EDHO KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli

Uğur Yücel - Ağa Dayı

Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

Levent Ülgen - Efraim

Ragıp Savaş - Aziz

Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu - Ömür Çakırbeyli

Engin Benli - Yaman Korkmaz

Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli

Hüseyin Avni Danyal - Tufan

Sevil Akı Saner - Emine İspirli

Tardu Flordun - Kaan

Eren Vurdem - Yakup

Burcu Binici - Deniz

Serdar Deniz - Civan

Sevinç Kıranlı - Hatice Kalkandere

Hazım Körmükçü - Barış

Nurseli İdiz - Anna

Yosi Mizrahi - Tamer

Alara Turan - Yıldız

Gözde Okur - Mine