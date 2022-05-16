Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

DEVLETE VE CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKARETLER SAVURDU

Karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte il binası önünde açıklama yaparak Kaftancıoğlu kararını Başkan Erdoğan'a bağladı ve hakaretler savurdu.

Kaftancıoğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

ÜMİT KOCASAKAL YERDEN YERE VURDU

CHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal Yargıtay'ın kararı sonrası hakaretler savuran ve Canan Kaftancıoğlu'nu 'kahraman' ilan etmeye çalışan CHP' Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu.

Devlete ve Cumhurbaşkanına hakaretin her yerde suç sayılacağını ifade eden Kocasacal, "İsteseniz de istemeseniz de ondan kahraman çıkmaz" dedi.

Kocasakal şunları söyledi:

"Şimdi bir bakıyorum kaç gündür kahraman oldu. Kendi devletini soykırımcı ilan eden onun yanın da devlete katil ve seri katil diyen, Atatürk'ün askeri olmaktan alerji duyan Canan Kaftancıoğlu'ndan isteselerde istemeseler de bir kahraman çıkmaz.

KILIÇDAROĞLU'NUN HÜSNÜ KURUNTUSU

Kemal bey şey demiş 'Arkasında koca bir halk var' O da kendi hüsnü kuruntusu. Kimin adına nereden konuşuyor? Cumhurbaşkanına hakaret suçunda önemli cumhurbaşkanının kim olduğu değil makamdır. Bugün 'A' olur yarın 'B' olur.

Şimdi kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret "O.ç, hırsız, salak…" Bu ifadeleri kim kime söylese bunun tartışılacak bir yönü yok. Bu fiil.

BU SUÇ TÜM AVRUPA ÜLKELERİNDE VAR

"Katil devlet, seri katil" bazı kişiler bunu ifade özgürlüğü kapsamında görebilir. Ben bunu tipik bir 301 olarak görürüm Yani Cumhuriyeti ve devleti aşağılama orada da bir şey söyleyeyim yalan söylüyor insanlara bu suç sadece bizde yok tüm Avrupa ülkelerinde var. Bu nasıl siyasi olur."

"ÇAMURDAN 'KAHRAMAN' OLMAZ"&NBSP;

Öte yandan Gazeteci Nedim Şener de meseleyi köşesine taşıdı. Şener, "Çamurdan 'kahraman' olmaz" başlıklı yazısı ile Kaftancıoğlu'nun suçlarını gündeme getirirken CHP'li isimleri de sert sözlerle eleştirdi.

Şener şu ifadeleri kullandı:

"Canan Kaftancıoğlu'nun, 17 Ocak 2018 günü CHP İstanbul İl Başkanı olur olmaz yaptığı ilk işlerden birisi, avukatına talimat vererek hakkımda Büyükçekmece Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmak oldu.

ALTI SUÇTAN CEZA İSTEDİ

9 Şubat 2018 tarihli dilekçede, benim Twitter hesabımın kapatılmasını isterken, hakkımda "hakaret", "iftira", "kişilik haklarına saldırı", "tehdit", "bilişim teknolojileri vasıtasıyla herkesin gözünde küçük düşürme" ve "kişilerin huzurunu bozmak" olmak üzere toplam altı suçtan dava açılmasını istedi.

Twitter hesabımın kapatılmasının yanında yıllarca hapis talep edilen altı suçlamaya konu olan tweet'imde ne yazmıştım anlatayım...

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı olmadan önce Twitter üzerinden durup dururken bana saldırmıştı. Amacı belliydi. Siyasi hırsı yaptırıyordu bunu ona. Paçalarıma yapışan çamur gibi olmuştu. Daha ileri gitmesin diye çareyi onu Twitter'da engellemekte buldum.

16 Ocak 2018 günü, yani henüz CHP İl Başkanı seçilmeden hemen önce Twitter'da bir kullanıcı "Nedim Şener'i tebrik ediyorum, senin nasıl bir pislik olduğunu çok önceden tespit etmiş ve engellemiş" deyince, o kişiye, "Çamurdur, bulaşmasın diye..." cevabını verdim.

Ama CHP İstanbul İl Başkanı olur olmaz bulaştı ve "Çamurdur, bulaşmasın diye" şeklindeki başka bir kullanıcıya verdiğim cevaptan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Emniyet'e ifade, ardından soruşturma 1.5 yıl sonra bitti ve takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ CEZA İLE TEDAVİ EDİLMEZ

O tarihte Canan Kaftancıoğlu hakkında da, ağır hakaret ve küfür içeren tweet'ler nedeniyle 5 ayrı suçlamadan dava açılmıştı. Konuyla ilgili Posta gazetesinde 26 Ağustos 2019 tarihli yazımda, "Umarım beraat eder çünkü terbiye ve ahlaktan yoksun olmak ceza gerektiren bir suç değildir. Ayrıca içinde bulunduğu çürümüşlük ceza ile de tedavi edilemez" demiştim.

Öyle olmadı, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Eylül 2019 tarihinde beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verdi. İşte o davada son sözü Yargıtay 10 Mayıs 2022 tarihli kararı ile söyledi.

KÜFÜR VE HAKARETLERDEN SEÇMELER

Kaftancıoğlu hakkındaki 5 suçlamadan ikisi düştü, cezası da düşürülerek 4 yıl 11 ay 20 gün olarak onandı. Yargıtay tarafından onanan, "kamu görevlisine alenen hakaret etme", "Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarına konu olan tweet'lerinden bazıları şunlar:

"31.05.2013 tarihinde duvarın üzerine 'O... Ç... TAYİP!' yazılı görsel bulunan 'Günün özeti. Ben yazmadım miki yazdı!'

26.12.2013 tarihinde, 'RTE, 'Asıl hedef benim' diyor, hedef değil asıl hırsız sensin!'

23.03.2014 tarihinde, 'Şiştt sessiz olun, RTE kapattığını sanıyor. Salak!...'

02.08.2014 tarihinde, 'Kılıçdaroğlu: Alevi Demirtaş: Zaza Erdoğan: Hırsız'

İNSANA YAKIŞMAYAN KÜFÜRLER

Bir insanın hele hele bir kadının ağzına almayacağı hakaret ve küfürleri nedeniyle Kaftancıoğlu hakkındaki ceza kısmen onanınca, aklıma bir başkasına cevap olarak yazdığım "Çamurdur, bulaşmasın diye" tweet'i geldi. Bir kelime nedeniyle hakkımda altı ayrı suçtan cezalandırılmam için suç duyurusunda bulunan Kaftancıoğlu gibi bir ahlak yoksunu küfürbazdan kahraman yaratmaya çalışanlar var.

PKK'LILARI ÖVDÜĞÜ TWEET'LERDEN CEZA YOK

Kimileri, Kaftancıoğlu'nun yıllar önce attığı tweet'leri nedeniyle cezalandırılmasını eleştiriyor ve yine o tarihlerde FETÖ elebaşı ya da "Açılım sürecinde" PKK terör örgütü ile ilgili atmış olduğu tweet'lerini de örnek gösteriyor. İyi de Yargıtay, Kaftancıoğlu'na PKK'lıları övdüğü, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onamadı ki. Bu suçlardan verilen cezaları bozdu. Kaftancıoğlu'na verilen cezalar, kamu görevlisine, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama suçlarından. Yani küfür ve hakaretten.

Ayrıca Kaftancıoğlu o ahlaksız tweet'leri attığında CHP il başkanı değildi. Maalesef, ahlak yoksunu birisinin, CHP il başkanı olmadan yıllar önce attığı küfür ve hakaret tweet'lerini "ifade özgürlüğü" diye savunmak ise CHP'lilere kaldı.

Öte yandan, Yargıtay'ın verdiği ceza tutarı, infaz yasası ve denetimli serbestlik kuralları nedeniyle hapis yatmayı gerektirmiyor.

Ama birileri, küfürbaz ahlak yoksunu Kaftancıoğlu'ndan kahraman yaratmaya çalışıyor. Yıllar önce de söyledim, tekrar edeyim, ağzı bozuk bir çamurdan "kahraman" olmaz, olursa da "çamurdan kahraman" olur."