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Müge Anlı'da aranan UĞUR KAHRAMAN'ın cesedi varilin içinde bulundu! Katil eski kayınpeder çıktı: "Kızımın namusu için..."

Müge Anlı'da aranan UĞUR KAHRAMAN'ın cesedi varilin içinde bulundu! Katil eski kayınpeder çıktı: "Kızımın namusu için..."
14.05.2022 14:56 - Son Güncelleme: 14.05.2022 15:06

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SON DAKİKA HABER... İstanbul Tuzla’da 26 Nisan’dan beri kayıp olan Uğur Kahraman'ın cansız bedeni asansör boşluğundaki varilin içinde bulundu. Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, "Cinayeti kızımın namusu için işledim" dedi.

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Tuzla'da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olan Uğur Kahraman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kahraman'ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, "Cinayeti kızımın namusu için işledim" dedi.

Tuzla'da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olarak aranan Uğur Kahramanın cansız bedenine ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin S., eski damadı Uğur Kahraman'ı öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf sonrası ekipler, kayınpeder Hüseyin S. tarafından öldürülen Kahraman'ın cesedini bir asansör boşluğunda varilin içinde buldu.

Edinilen bilgiye göre kayınpeder Hüseyin S.'nin kendi evine çağırdığı eski damadı ile tartıştı ve tabancasını çıkartarak alnından vurdu. Olayın ardından kayınpeder Sezer, cesedi boş bir varilin içine koyarak kendi evinin bahçesinde sakladı. Kayınpeder Sezer, daha sonra varili kendi ailesinin evine götürerek apartmanda bulunan asansör boşluğuna koydu. İddiaya göre, varil ağır olduğundan kayınpeder, kapısının önünden geçen bir hurdacıdan para karşılığında yardım istedi. Bilgisi olmadan yardım eden hurdacıyla birlikte varili taşıdığı bilgisine ulaşıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin S., adliyeye sevk edildi.

"Cinayeti kızımın namusunu korumak için işledim"
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan kayınpederin verdiği ifadede kızının namusunu temizlediği için cinayeti işlediği ileri sürüldü. Şahıs, gazetecilerin neden öldürdünüz sorusuna, "kızımı öldüren uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu torunlarımın namusu için işledim" dedi.

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