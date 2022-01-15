Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) AK Parti'yi destekleyenleri hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TELE 1'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'ye sempatisi olanların millete ihanet etmiş olacağını savundu.

AK PARTİLİLERE HAİN DEDİ

Yaptığı açıklamada, "Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir. Çünkü hiçbir değer yargısı, ahlaki değeri, etik değeri, tartışma değeri, etik kuralı hiçbir şeyi yok" dedi.







AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Erdoğdu'nun skandal sözlerine sert tepki gösterdi. Özalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ""İnşallah Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilir, keşke seçilse." diyen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanımıza ve partimize oy verenleri ihanetle suçlamış. Millet, kimin ihanet içinde olduğunu biliyor. Haddini bil Demirtaş'ın uşağı!" ifadelerine yer verdi.

"GAYRİ MİLLİDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz kasımda AK Parti'ye oy verenlere "gayri milli" demişti. CHP lideri, AK Parti'yi kastederek "Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" ifadelerini kullanmıştı.