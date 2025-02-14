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Canlı yayında açıkladı! Müge Anlı’ya dilini bağlama büyüsü
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Canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'ya dilini bağlama büyüsü

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 11:43

Avusturya'da yaşayan inşaat mühendisi Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk "Gazmalı Rahman Hoca" olarak tanınan büyücünün ağına düştü. Üfürükçüye 1 milyon 200 bin TL paralarını kaptıran ikili, soluğu Müge Anlı'da aldı. Anlı, üfürükçünün ipliğini pazara çıkardı. "Gazmalı Rahman Hoca" diye tanınan şahıs ve beraberindeki kişi tutuklandı. Anlı, üfürükçünün şarlatanlığının boyutunu gösteren bir videoyu da açık açık ekranda paylaştı. Öte yandan Habibe üfürükçünün kendisini "Müge Anlı'ya çıkarsan dilini bağlarım" şeklinde tehdit ettiğini itiraf etti. Üfürükçünün Müge Anlı'nın da dilini bağlama büyüsü yaptığı öğrenildi.

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