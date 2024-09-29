Büyük ödüle çok yaklaşmıştı!

Oktay Kaynarca'nın atv ekranlarında sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması 29 Eylül Pazar günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, yarışmaya Sinema ve tiyatro oyunculuğu yapan Mehmet Er başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Karşısına çıkan 300 bin TL'lik soruda doğru cevabı bildiği halde yarışmadan çekilmek istedi. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...