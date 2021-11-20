Bülent Serttaş lacivert ayakkabılarıyla sosyal medyada gündem oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlıyor. Sevilen programın bu akşamki konuklarından biri olan ünlü sanatçı Bülent Serttaş programa şarkılarının yanı sıra tercih ettiği ayakkabıysıylada damga vurdu. Ünlü şarkıcının simli lacivert ayakkabısıyla sosyal medyada da gündem oldu. Serttaş'a sosyal medya kullanıcılarından, ''Ayakkabısı arabesk gecesine uymamış. Ayakkabı, arabesk şarkılarına adeta kafa tutarcasına neşeli sanki benim burda ne işim var diyor.'', ''Bülent Serttaş galoş takmış diye bakıyorum ayakkabıları parlak maviymiş...'' yorumları geldi. İşte Şarkılar Bizi Söyler programına damga vuran Bülent Serttaş'ın ayakkabıları...