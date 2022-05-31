İstanbul Boğazı'nda gündüz gözü ile ulu orta cinsel ilişkiye girenler bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı, Türkiye ayağa kalktı.

BEBEK SAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLER 'SIĞINMACI' İDDİASI

Bebek sahilindeki iğrenç görüntüler hızla yayılınca sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Cinsel ilişki görüntülerindekilerin sığınmacılar olduğu iddia edildi. Bu konu üzerinden infial yaratacak paylaşımlar art arda geldi.

BEBEK SAHİLİNDEKİ İĞRENÇ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

İstanbul Boğazı'nda çekilen iğrenç görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bebek sahilinde hayasızca davranış sergileyerek cinsel ilişkiye giren şahıslar hızla tespit edildi ve gözaltına alındı.

BEBEK SAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN ŞAHISLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İstanbul Boğazı'ndaki cinsel ilişki olayını gerçekleştiren Ö.K.'nın 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN BEBEK SAHİLİNDEKİ UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de Bebek sahilindeki cinsel ilişki görüntüleri ile ilgili açıklama yaptı.

Uygunsuz görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir.

Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.