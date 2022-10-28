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Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında önemli vurgu: ''Öyle kritik bir eşikteyiz ki...''

Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında önemli vurgu: ''Öyle kritik bir eşikteyiz ki...''
28.10.2022 17:23

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyu programını Ankara'da açıkladı. Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' programında önemli bir vurgu yaptı. Erdoğan; ''Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye Yüzyılı gibi bir projeyle karşınıza çıkmak kolay değil. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla bu ligin ön sıralarında yerimizi alacağız ya da geriye düşme riski ile karşı karşıya kalacağız. Üstesinden gelinmesi zor bir yükün altına giriyoruz.'' dedi.

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