Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve ekibi üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 22 Kasım 2023 Çarşamba Müge Anlı bugünkü programı canlı izle ekranı ve Müge Anlı Youtube full bölüm tek parça izleme linki...

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