Asporça ile Nilüfer Hatun karşı karşıya geldi!

Asporça ile Nilüfer Hatun karşı karşıya geldi!

Asporça’nın düştüğü tuzakta yaralanmasının ardından obada tansiyon yine  düşmedi. Yaralı hâlde otağa gelen Asporça’nın yanına gelen Nilüfer Hatun’un sert tavrı, iki kadın arasındaki gerilimi zirveye taşıdı.

