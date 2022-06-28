DÜN GECE HASTANEYE KALDIRILDI

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." denildi.

SON PAYLAŞIMI OĞLUYLA

Yeşilçam anılarını sosyal medya hesabında takipçilerine anlatan Cüneyt Arkın, son paylaşımını 19 Haziran Babalar Günü'nde yapmıştı.

Acı kayıp sonrası A Haber'e bağlanan Orhan Gencebay "Hepimizin başı sağ olsun. Türk milletinin başı sağ olsun. Bir üstadımızı kaybettik" dedi.

Cüneyt Arkın'ın istisna bir sanatçı olduğunu belirten Gencebay, "Cüneyt Arkın'ı tanımayan bilmeyen takdir etmeyen gerçekten yoktur. Nesiller boyu çok önemli çalışmalara imza atmış biridir. Hem yakışıklı aslanlar gibi hem de görevini fevkalade yapan birisiydi. Biz onunla bir film de çektik. Yakın bir dostluk iyi çalışmalar yaptık. Neticede büyük izler bıraktı ve çok anılacak. İstisna bir sanatçıydı." ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sinema Yazarı – Eleştirmeni Serdar Akbıyık şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten bir dönem onunla kapandı. Türk sinemasının var oluşuna sebep olan Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri gitti. Türk sineması çok şey kaybetti. Artık jön diyebileceğimiz kimse kalmadı. Cüneyt Arkın bütün sinemanın geri kalmışlığını yüklenerek bu noktaya geldi. Çok büyük bir insanı kaybettik sinema adına."

"BAMBAŞKA BİRİYLE KARŞILAŞTIM"

"Benim de kendimce şaşırtan şeyler vardı. Malkoçoğlu'lular, kılıçlı filmler sonuna kadar kahraman maço. Eve gittim kafanızda böyle bir şey var. Tabii ki aynı karakteri beklemiyorsunuz ama seyrede seyrede buna alışmışız. Röportaja evine gittim ve orada bambaşka bir şeyle karşılaştım. Eşine olan saygısı, eşinin ona bakması, bütün o evin düzeni… İnanılmazdı. Bu beni çok şaşırtmıştı. O maça adam gitmiş çok çağdaş sevgi dolu karşısındaki eşinin ona sevgiyi bu beni çok şaşırtmıştı. Çok alçak gönüllüydü."

Oyuncu Ahmet Yenilmez: İnsan vardır kelime hazinemiz anlatmaya yetmez. An vardır ne yaşadığımızı yaşadığınız anda algılayamazsınız. Aradan zaman geçmesi lazım yokluğun kendini hissettirmesi lazım. Yokluk kendini hissettirdikçe aslında bugünün ne anlam ifade ettiğini daha fazla idrak edeceğiz. Nesiller idrak edecek.

Cüneyt Arkın gibi isimler bizi diri tutan isimlerdi. Hayata karşı duruşuyla insanına karşı duruşuyla gönül coğrafyasına karşı duruşuyla bu tür insanlar yokluklarında iliklerimize kadar yokluğunu hissedeceğimiz bir insan. Allah'ım gani gani rahmet eylesin.

İçimde hep ukde kalırdı onunla bir projede olmak ama Allah onu da nasip etmişti. Son Kuruluş Osman'da o bilge duruşuyla… Olmalıydı o işte o ve oldu.

Kendisiyle bir devlet protokolünde karşılaşmıştık. Ben de o zaman Kınalı Kuzular'ı çekiyordum. Büyük bir sağlık problemi geçirmiştim karnımda büyük bir yara vardı o programa katılmıştım. Fuayede kendisini gördüğümde elini öpmek için yanıma yaklaştım. Sürekli gözüyle karnıma bakıyordu şöyle bir çekildi neyin var senin dedi. Anlattım kısaca, bakışından ne anlamıştı ve başını dik tutarak o işi yapmışsan bu yaralar sana etki etmez demişti. Onu hiç unutamıyorum. Hastalığınla dalga geç demişti. Ben o anda programdan çıkışımı unutamıyorum. Şu sözünü hiç unutamam: Ben vahşi kapitalizmin taşeronluğunu yapamam. Bu dünyadan çok büyük bir isim geçti.

ŞOKE OLDUM

Çok büyük bir değerimizi kaybettik diyen Sayın, "Çok üzgünüm, şoke oldum. Sevgili Cüneyt bir dost arkadaş olarak çok seviyorum sanatçı olarak çok takdir ediyorum bütün Türk halkı gibi çok büyük bir değerimizi kaybettik. Ben birkaç gün önce konuşmuştum. Şakalaşmıştık, gülmüştük onun için böyle birdenbire bizi bırakıp gideceğini aklıma getirmemiştim. Hepimizin başı sağ olsun. Ben son filmimi onunla yapmıştım. Bir daha hiçbir filmde oynamamıştım. Kitabında Emel beni sevmedi demiş şaka yaptın herhalde dedim güldü zaten seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun dedim güldük beraber. Gerçekten çok severdim onu.Keyifliydi neşeliydi. Emel beni dövdü demiş niye böyle diyorsun diye takıldım güldü. Sahnede vurdum başından kanlar gelmişti sahiden vurdum. O istedi diye ondan sonra da ödüm kopmuştu. Onu anımsadık birlikte güldük son konuşmamızmış meğer nereden bileyim." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CÜNEYT ARKIN'A BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan Twitter hesabından Cüneyt Arkın hakkında şu paylaşımda bulundu:

Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.

VASİYETİNİ DUYURMUŞTU

Bir programa katılan usta sanatçı, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde açıklamasıyla vasiyetini duyurmuştu.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR ?

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937, Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir, Türk sinema oyuncusu.

Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

SİNEMA KARİYERİ

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir.Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

ÖZEL HAYATI

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın,bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

SİYASİ YAŞAMI

Türk milliyetçisi kimliğiyle bilinen Cüneyt Arkın 2002 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim adamı, aydın ve sanatçının katıldığı "İşçi Partisi Hükümeti'nde Göreve Hazırız" kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Yıl Aday gösterilen çalışma Ödül Sonuç

1963 "1.'lik Ödülü " 1963 Artist Mecmuası, Artist Yarışması Kazandı

1969 "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (İnsanlar Yaşadıkça) ile 1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali Kazandı

1972 "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Yaralı Kurt) ile 1972 Adana Altın Koza Film Festivali Kazandı

1976 "En iyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Mağlup Edilemeyenler) ile 1976 Antalya Altın Portakal Film Festivali Kazandı

1999 "Yaşam Boyu Onur Ödülü" 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali Kazandı

2013 "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü" Engelsiz Yaşam Vakfı Kazandı

2013 "Yaşam Boyu Onur Ödülü" 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Kazandı

2013 "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Kazandı

Aralarında Kemal Sunal kavgası çıkmıştı... Ne olmuştu?

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi. Medya kulislerinde bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu konuşulurken, Gencebay bu iddialara Tv8 2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi. Sakin ve tartışmadan uzak tavrı ile bilinen Gencebay, ilk kez yüksek tansiyonlu bir konuşma yaparak, Cüneyt Arkın'a tepki gösterdi. Cüneyt Arkın'ın 'iğrenç' yalanlara imza attığını ileri süren Gencebay, Kemal Sunal'ı sevmesine rağmen sağlığında hiç yan yana gelmediklerini, Cüneyt Arkın ile de bir problemi olmamasına rağmen neden kendisiyle ilgili böyle satırlar kaleme aldığına anlam veremediğini ifade etti. Gencebay, kendisiyle ilgili karalama kampanyası yapıldığını da söyledi.

Bu arada, Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, program sunucularına attığı mesajda "Cüneyt Arkın yaşananları yanlış hatırlıyor, Kemal hiç kimse için böyle konuşmaz" diyerek Cüneyt Arkın'ın satırlarını yalanladı.

Öte yandan, eşi Orhan Gencebay canlı yayında konuşurken sinirlerine hakim olamayan hayat arkadaşı Sevim Emre'nin, çığlık çığlığa 'O kitabı toplattıracağım, kimse Orhan Gencebay'ı reklam için malzeme edemez' diye bağırdığı duyuldu.