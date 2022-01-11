Haberler Televizyon Videoları Ahmet Çalık trafik kazası son dakika! Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık öldü mü? Ahmet Çalık kimdir?

Ahmet Çalık trafik kazası son dakika! Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık öldü mü? Ahmet Çalık kimdir?

Ahmet Çalık trafik kazası son dakika! Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık öldü mü? Ahmet Çalık kimdir?
11.01.2022 10:53 - Son Güncelleme: 11.01.2022 11:13

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:36
Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Ana Sayfa 02:06
1500 TL, 1800 TL, 2100 TL maaş...
Ana Sayfa 00:50
Marmaray'da maske tartışması!...
Ana Sayfa 02:22
Kar ne zaman yağacak?
Ana Sayfa 00:15
Petek Dinçöz'ü yeni hali ile...
Ana Sayfa 02:20
Fatih Terim’e yakın isim...
Ana Sayfa 38:32
Ömer Çelik’ten MYK sonrası...
Ana Sayfa 00:20
HDP Diyarbakır Milletvekili...
Ana Sayfa 01:00
Mustafa Şentop:...
Ana Sayfa 00:38
Başkan Erdoğan'dan yeni...
Ana Sayfa 01:32
Haftalık vaka haritası...
Ana Sayfa 02:55
50 ilde resmen başladı!...

Son dakika haberi! Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole uçtu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Televizyon Videoları

Son dakika haberi... Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'tan sevenlerini kahredecek haber geldi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Peki, Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Çalık 26 Şubat 1994; Yenimahalle, Ankara) Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.

SON DAKİKA